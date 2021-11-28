Матч дня: Россия – Испания! Расписание игр и расклады на выход в плей-офф Кубка Дэвиса

В Мадриде, Инсбруке и Турине в воскресенье завершатся матчи группового этапа Кубка Дэвиса – 2021. Сборная России встретится в решающем противостоянии с командой Испании. Победитель этого матча займёт 1-е место в группе A и выйдет в 1/4 финала. Но и у проигравшего есть шанс попасть в плей-офф со 2-го места. По регламенту, среди шести команд, занявших вторые места во всех группах, выбираются две лучшие. Так, например, Сербия, ведомая Новаком Джоковичем, уже завершила групповой этап с победой над Австрией – 3:0 и поражением от Германии – 1:2. Если соперники сербов по группе – немцы, выиграют у Австрии, то именно они выйдут напрямую в четвертьфинал, а сербам придётся ждать окончания других матчей и считать разницу матчей, сетов и геймов.
Напомним формат турнира. Матч между двумя сборными состоит из двух одиночных поединков и одного парного. Вначале выясняют отношения вторые номера команд, затем первые и только после этого проходит парная комбинация. В каждой команде заявлено по пять теннисистов, и капитаны за час до начала первого поединка объявляют, кого из своей пятёрки они выставляют на одиночные встречи. Кто из этих двух номинированных игроков первый номер, а кто второй – определяется строго по рейтингу ATP. Перед началом парного поединка могут произойти любые замены, в зависимости от турнирной ситуации.
Расписание воскресенья, 28 ноября
Мадрид (Испания)
10:00 мск. Канада – Казахстан, группа B
Канада: Вашек Поспишил, Брейден Шнур, Стивен Диез, Петер Полански, капитан Франк Данчевич.
Казахстан: Александр Бублик, Дмитрий Попко, Михаил Кукушкин, Александр Недовесов, Андрей Голубев, капитан Юрий Щукин.
Положение в группе B: 1. Швеция – 1 победа (2 серии), матчи – 4:2, сеты – 9:4. 2. Казахстан – 1 (1), 2:1, 4:3. 3. Канада – 0 (1), 0:3, 0:6.
Не ранее 18:00 мск. Испания – Россия, группа A
Испания: Пабло Карреньо-Буста, Альберт Рамос-Виньолас, Педро Мартинес, Фелисьяно Лопес, Марсель Гранольерс, капитан Серхи Бругера.
Россия: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, капитан Шамиль Тарпищев.
Положение в группе A: 1-2. Россия, Испания – по 1 (1), 3:0, 6:2. 3. Эквадор – 0 (2), 0:6, 4:12.
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Инсбрук (Австрия)
10:00 мск. Великобритания – Чехия, группа C
Великобритания: Кэмерон Норри, Даниэль Эванс, Лиам Броэди, Джо Солсбери, Нил Скупски, капитан Леон Смит.
Чехия: Иржи Веселы, Иржи Легечка, Зденек Коларж, Томаш Махач, капитан Ярослав Навратил.
Положение в группе C: 1. Франция – 1 (2), 3:3, 6:8. 2. Великобритания – 1 (1), 2:1, 4:2. 3. Чехия – 0 (1), 1:2, 4:4.
Не ранее 18:00 мск. Германия – Австрия, группа F
Германия: Ян-Леннард Штруфф, Доминик Кёпфер, Петер Гоёвчик, Кевин Кравиц, Тим Пюц, капитан Михаэль Кольманн.
Австрия: Деннис Новак, Юрий Родионов, Геральд Мельцер, Оливер Марах, Филипп Освальд, капитан Штефан Кубек.
Положение в группе F: 1. Сербия – 1 (2), 4:2, 9:6. 2. Германия – 1 (1), 2:1, 4:3. 3. Австрия – 0 (1), 0:3, 2:6.
Турин (Италия)
10:00 мск. Хорватия – Венгрия, группа D
Хорватия: Марин Чилич, Нино Сердарушич, Борна Гойо, Никола Мектич, Мате Павич, капитан Ведран Мартич.
Венгрия: Мартон Фучович, Аттила Балаж, Жомбор Пирош, Фабиан Марожан, Петер Надь, капитан Габор Ковес.
Положение в группе D: 1. Хорватия – 1 (1), 3:0, 6:1. 2. Австралия – 1 (2), 2:4, 6:10. 3. Венгрия – 0 (1), 1:2, 4:5.
Не ранее 18:00 мск. США – Колумбия, группа E
США: Джон Иснер, Райлли Опелка, Фрэнсис Тиафо, Джек Сок, Раджив Рам, капитан Мэрди Фиш.
Колумбия: Даниэль-Элаи Галан, Николас Мехия, Кристиан Родригес, Хуан-Себастьян Кабаль, Роберт Фара, капитан Алехандро Фалья.
Положение в группе E: 1. Италия – 2 (2), 4:2, 9:5. 2. США – 0 (1), 1:2, 2:4. 3. Колумбия – 0 (1), 1:2, 3:5.
1/4 финала
29 ноября, пн. 18:00 мск. Турин (Италия). Победитель группы D (Хорватия или Венгрия) – победитель группы Е (Италия).
30 ноября, вт. 18:00 мск. Инсбрук (Австрия). Победитель группы C (Франция, Великобритания или Чехия) – победитель группы F (Сербия или Германия).
1 декабря, ср. 18:00 мск. Мадрид (Испания). Победитель группы В (Швеция или Казахстан) – Одно из двух вторых мест в группах.
2 декабря, чт. 18:00 мск. Мадрид (Испания). Победитель группы A (Россия или Испания) – Одно из двух вторых мест в группах.
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