Рублёв ещё не знает, будет ли играть в парном матче с Испанией

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в матче Кубка Дэвиса с испанцем Фелисьяно Лопесом. Матч завершился со счётом 6:3, 3:6, 4:6, испанцы вышли вперёд (1:0). Рублёв также заявлен на парный матч с Испанией.



«Думаю, что сегодня атмосфера и болельщики в Мадриде сильно помогли ему. Для него этот матч был очень важен, он играл дома перед своими болельщиками. Он был совершенно другим игроком, полностью сосредоточен, отличное отношение к делу.



Планы по игре в паре? Я не знаю. В первую очередь нужно посмотреть, как сыграет Даниил Медведев. Надеюсь, что да, что сыграю. Но пока не знаю. Я ещё не разговаривал с нашей командой.



Конечно, сейчас я разочарован. Расстроен, что не смог принести первое очко команде. Сегодня у нас очень важный матч. Но, с другой стороны, я сделал всё, что мог», — сказал Рублёв после матча.



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