Сборная России сыграет со Швецией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Сборная России сыграет с национальной командой Швеции в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

В случае победы над шведами в четвертьфинале россияне за выход в финал поспорят с победителем пары Великобритания – Германия.

Ранее российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв обыграли представителей Испании Марселя Гранольерса и Фелисьяно Лопеса в матче парного разряда на Кубке Дэвиса со счётом 4:6, 6:2, 6:4. Счёт в матче между Россией и Испанией стал 2-1. Российская сборная вышла в плей-офф с первого места, а сборная Испании, в свою очередь, вылетела из турнира.

В других матчах четвертьфинала сборная Сербии встретится с Казахстаном, а Италия сыграет с Хорватией.

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