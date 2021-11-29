Даниил Медведев ответил на вопрос об ужине с Новаком Джоковичем в благодарность за победу

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, считает ли он, что победа национальной команды над Испанией, которая помогла Сербии выйти в четвертьфинал по дополнительным показателям, — достаточный повод для того, чтобы Новак Джокович пригласил его на ужин.

«Думаю, во время турнира мы не будем этого делать. Но в другой день — посмотрим.

Забавно, во время матча мы начали получать сообщения от некоторых людей из Сербии, давайте назовём их так. Но не скажу от кого. Они говорили: давайте, парни, мы верим в вас. Но нашей целью было просто выиграть матч.

Дело было не в том, что мы выбирали, кого выбить: Испанию или Сербию. Мы просто хотели победить. И рады, что нам это удалось», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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