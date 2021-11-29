Даниил Медведев ответил на вопрос об ужине с Новаком Джоковичем в благодарность за победу

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, считает ли он, что победа национальной команды над Испанией, которая помогла Сербии выйти в четвертьфинал по дополнительным показателям, — достаточный повод для того, чтобы Новак Джокович пригласил его на ужин.
«Думаю, во время турнира мы не будем этого делать. Но в другой день — посмотрим.
Забавно, во время матча мы начали получать сообщения от некоторых людей из Сербии, давайте назовём их так. Но не скажу от кого. Они говорили: давайте, парни, мы верим в вас. Но нашей целью было просто выиграть матч.
Дело было не в том, что мы выбирали, кого выбить: Испанию или Сербию. Мы просто хотели победить. И рады, что нам это удалось», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
Смотри турниры ATP250 и WTA эксклюзивно в Okko.
- 29 ноября 2021
-
10:06
-
09:59
-
09:51
-
09:51
-
09:33
-
09:29
-
08:50
-
08:43
-
04:42
-
04:20
-
02:58
-
02:48
-
02:41
-
01:17
-
00:45
-
00:32
-
00:17
-
00:02
- 28 ноября 2021
-
23:40
-
23:09
-
22:44
-
22:25
-
22:09
-
21:54
-
19:42
-
19:20
-
18:29
-
18:11
-
17:21
-
15:16
-
14:46
-
14:22
-
13:56
-
13:31
-
13:29