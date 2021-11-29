Россия протолкнула Сербию в плей-офф. Медведев сыграет с Джоковичем не раньше финала

Наша команда в 1/4 финала Кубка Дэвиса встретится со сборной Швеции. Кто ещё вышел из групп и какой турнирный расклад.

Завершился групповой этап Кубка Дэвиса – 2021 – главного командного турнира в мужском теннисе. Из 18 участников до плей-офф добралось 8 сборных. Среди них и Россия, в составе которой сразу 4 игрока входят в топ-30 рейтинга ATP. Четвертьфинал со Швецией обещает быть жарким. Кто ещё пробился в 1/4 финала? Рассказываем в специальном проекте с Okko.

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Групповые баталии

Групповая стадия Кубка Дэвиса – 2021 проходила в трёх городах Европы – Мадриде, Турине и Инсбруке. 18 команд были разбиты на 6 групп. Лишь победители групп напрямую выходили в плей-офф, а из сборных, занявших вторые места, в четвертьфинал отбирались только две по дополнительным показателям. Любопытно, что ни одна из команд не смогла выиграть обе свои встречи с сухим счётом 3-0. Все понесли потери. Раньше всех турнирную задачу решила сборная Италии, которая у себя дома, в Турине, обыграла в рамках группы E Колумбию и США. В группе D быстро решили проблему выхода в плей-офф хорваты, ведомые чемпионом US Open – 2014 Марином Чиличем. Лишь в последнем парном матче выявились победители группы C – сборная Великобритании – опередившие чехов и французов. Приятно удивила всех сборная Казахстана, которая выиграла оба матча в группе B.

Командный камбэк России

Как и ожидалось, нервным, эмоциональным и напряжённым получился матч в Мадриде между Россией и Испанией, которая на предыдущем турнире в 2019 году завоевала почётный трофей. Хозяева корта, неистово поддерживаемые трибунами, сумели сотворить в первом же матче сенсацию. 40-летний Фелисьяно Лопес, не входящий сейчас даже в топ-100, сумел обыграть 5-ю ракетку мира Андрея Рублёва. Спасать ситуацию пришлось чемпиону US Open – 2021 Даниилу Медведеву, который вырвал победу у Пабло Карреньо-Бусты в двух сетах. После этого нашим ребятам для попадания в плей-офф оставалось выиграть в парном поединке всего один даже не сет, а гейм. Рублёв и Аслан Карацев, быстро выполнив задачу-минимум, на этом не остановились и сумели выиграть весь поединок. Так наши парни совершили командный камбэк, выиграв матч у Испании, в котором поначалу уступали 0-1. Россия второй турнир подряд вышла в плей-офф.

Россия спасла Сербию и Джоковича

Любопытно, что от исхода матча Россия – Испания зависела турнирная судьба команды Сербии, ведомой лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем. На старте у сербов всё складывалось успешно – они уверенно обыграли команду Австрии – 3-0. А вот потом произошла осечка. В матче со сборной Германии теннисисты с Балкан набрали только одно очко, которое, конечно же, принёс Джокович. В итоге им пришлось следить за раскладами в других группах и надеяться на попадание в плей-офф со второго места по дополнительным показателям. Если бы Испания выиграла у России, сербы отправились бы домой. Но победа наших ребят буквально протолкнула Сербию в плей-офф.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Неудачники группового этапа

Надо сказать, что за бортом плей-офф оказалось очень много интересных команд, которые отдали все силы борьбе. Из трёх сборных – хозяек групповой стадии в четвертьфинал пробились только итальянцы. А Австрия и Испания зачехлили ракетки. Из всех команд, занявших вторые места в группах, обиднее всего должно быть испанцам, которые без Надаля, Баутиста-Агута и Алькараса выиграли 4 поединка из шести, да и по сетам у них положительная разница – 9-7. У французов и колумбийцев соотношение поединков – 3-3. Разочаровала команда Канады – финалист прошлого розыгрыша, которая проиграла оба матча группового этапа. Но это объяснимо, ведь Кубок Дэвиса по разным причинам пропустили их главные звёзды – Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим и Милош Раонич.

Сборная Испании Фото: Oscar J. Barroso/Getty Images

Четвертьфинал Россия — Швеция

Соперниками сборной России по 1/4 финала стала команда Швеции, занявшая второе место в группе B. Скандинавы на групповом этапе разгромили Канаду, но проиграли Казахстану. Любопытно, что сборная Швеции исторически один из самых неудобных соперников для нашей команды. Из семи предыдущих матчей шведы выиграли у нашей сборной 5 встреч. Сейчас эта команда, в которой в своё время выступали легендарные Бьорн Борг, Матс Виландер, Стефан Эдберг и многие другие, переживает возрождение. Во многом это связано с появлением в сборной таких колоритных игроков, как братья Микаэль и Элиас Имер. В четверг, 2 декабря, когда Россия и Швеция сойдутся в 1/4 финала Кубка Дэвиса – 2021, нас ждёт увлекательное сражение.

Все команды, с которыми у сборной России (СССР) отрицательный баланс встреч в Кубке Дэвиса:



1. Италия – «-4» (1-5).

2. Швеция – «-3» (2-5).

3. Испания – «-2» (3-5).

4. США – «-2» (1-3).

5. Великобритания – «-2» (0-2).

6. Румыния – «-1» (2-3).

7. Мексика – «-1» (0-1).

Где смотреть плей-офф Кубка Дэвиса — 2021

Следить за плей-офф Кубка Дэвиса – 2021 поклонники тенниса могут в прямом эфире. Okko эксклюзивно показывает прямые трансляции всех матчей этого турнира, а также выдаёт в эфир с корта интервью наших игроков. «Чемпионат» ведёт текстовые онлайны поединков с участием России и другие интересные матчи.

Составы четвертьфинальных пар и расписание

Четвертьфиналы стартуют уже в понедельник, 29 ноября. В Турине в первый день плей-офф сыграют Италия – Хорватия. Во вторник в Инсбруке пройдёт матч Великобритания – Германия. В среду в Мадриде сразятся Сербия и Казахстан. И наконец в четверг в столице Испании состоится битва за выход в полуфинал между командами России и Швеции. Все матчи начинаются в 18:00 по московскому времени. Не пропустите!

Турнирные расклады

После двух четвертьфиналов в Турине и Инсбруке все оставшиеся команды съезжаются в Мадрид, где 3 и 4 декабря пройдут полуфиналы, а 5 декабря – решающий матч за «Серебряную салатницу». Турнирный расклад таков, что Россия и Сербия, ведомые лидерами мирового рейтинга Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым, находятся на разных полюсах сетки и, значит, встретиться друг с другом они смогут только в финале.