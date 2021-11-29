Победа Медведева над Карреньо-Бустой — в видеообзоре матча группового этапа Кубка Дэвиса
Поделиться
Вашему вниманию обзор матча группового этапа финальной стадии Кубка Дэвиса, в котором россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту — 6:2, 7:6 (7:3).
Матч продлился 1 час 30 минут. Медведев выполнил 11 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 10. Его соперник ни разу не подал навылет, избежал двойных ошибок и использовал три брейк-пойнта из восьми.
Благодаря этой победе сборная России сравняла счёт в матче с Испанией (1:1). Ранее Андрей Рублёв уступил Фелисьяно Лопесу со счётом 6:3, 3:6, 4:6.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Испания на Кубке Дэвиса.
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 29 ноября 2021
-
10:38
-
10:14
-
10:06
-
09:59
-
09:51
-
09:51
-
09:33
-
09:29
-
08:50
-
08:43
-
04:42
-
04:20
-
02:58
-
02:48
-
02:41
-
01:17
-
00:45
-
00:32
-
00:17
-
00:02
- 28 ноября 2021
-
23:40
-
23:09
-
22:44
-
22:25
-
22:09
-
21:54
-
19:42
-
19:20
-
18:29
-
18:11
-
17:21
-
15:16
-
14:46
-
14:22
-
13:56
Партнерский контент