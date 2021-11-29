Победа Медведева над Карреньо-Бустой — в видеообзоре матча группового этапа Кубка Дэвиса

Вашему вниманию обзор матча группового этапа финальной стадии Кубка Дэвиса, в котором россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту — 6:2, 7:6 (7:3).

Матч продлился 1 час 30 минут. Медведев выполнил 11 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 10. Его соперник ни разу не подал навылет, избежал двойных ошибок и использовал три брейк-пойнта из восьми.



Благодаря этой победе сборная России сравняла счёт в матче с Испанией (1:1). Ранее Андрей Рублёв уступил Фелисьяно Лопесу со счётом 6:3, 3:6, 4:6.



«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Испания на Кубке Дэвиса.



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