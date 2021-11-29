Бублик — о свисте фанатов: спустя 20 минут эти парни уже бегут за автографом

Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал свист мадридских болельщиков во время его матча Кубка Дэвиса с Вашеком Поспишилом.
«Мне кажется, что это всё просто часть шоу. Тот же человек, который свистит в твой адрес, спустя двадцать минут уже бежит и просит автограф. Ее имею ничего против свиста — таковы правила игры.
Фанаты наслаждаются моментом и, конечно же, им нравится ухать. Мне бы тоже понравилось, почему нет? По-моему, это забавно», — цитирует Бублика официальный сайт Кубка Дэвиса.
Напомним, Александр выиграл матч с Поспишилом со счётом 6:2, 7:6 (8:6) и тем самым вывел сборную Казахстана в четвертьфинал турнира. Их следующим соперником станет команда Сербии.
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