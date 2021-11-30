Мария Шарапова покрасовалась в платье ручной работы, которое делали год. Фото

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова показала свежие фотографии в «Твиттере». На снимках показано, в каком платье Шарапова появилась на мероприятии British Fashion Awards.

«Один год на изготовление, более 800 часов ручной работы, сотни переработанных бутылок (75% материала) и органический шёлк», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» Марии Шараповой.

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004 года. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания) в одиночном разряде.