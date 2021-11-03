Как выглядит и чем занимается Мария Шарапова на пенсии. И когда же будет свадьба?

Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру в феврале 2020 года перед самым началом пандемии коронавируса. Весь год она не покидала США, путешествовала только по городам Америки и занималась своим бизнесом. А деловых проектов у теннисистки немало. По данным «Форбс», она заработала за карьеру $ 325 млн и часть этих средств вкладывает в качестве инвестиций в различные стартапы. Сейчас бизнес-империя Шараповой занимается конфетами, фитнес-гаджетами, средствами для ухода за телом. Кроме того, у Марии со спортивной карьеры осталось немало рекламных контрактов, поэтому часть своего времени она тратит на съёмки в роликах. Но это всё было до лета 2021 года. Сейчас, если ориентироваться на «Инстаграм» теннисистки, её интересы сместились в другую сторону.

Всё лето Шарапова провела в путешествиях по Европе. Сопровождал её почти во всех поездках жених – британский бизнесмен Алекс Гилкс. Свой вояж молодые люди начали с Хорватии. «Каменные фасады, многовековая история и никаких туристов», — подписала Мария снимок в «Инстаграме».

Затем влюблённые перебрались в Великобританию на родину жениха. Там Мария провела очень много времени с родителями Алекса и семьёй его брата и окунулась в настоящую английскую атмосферу с бесконечными дождями и чаепитиями.

Но это ещё не всё. Шарапова и Гилкс совершили поездку на поезде в Шотландию, чтобы посетить местные замки. Сходила Мария впервые и на представление в знаменитый лондонский концертный зал «Альберт-холл».

Из дождливой и туманной Британии Шарапова перебралась в жаркую солнечную Испанию на Балеарские острова, а точнее на остров Менорка. «Есть предложения, что посмотреть, чем заняться или где поесть?» — спросила Мария у своих подписчиков в «Инстаграме». Ей, конечно, дали много ценных советов, а кто-то написал: «Возвращайся лучше в теннис».

Тихий и размеренный отдых закончился, когда Шарапова и Гилкс приехали в Венецию. Они оказались там во время знаменитого кинофестиваля.

Мария была одной из звёзд на красной дорожке фестиваля. Шарапова и Гилкс посетили премьеру фильма «Утраченные иллюзии». Звезда тенниса предстала перед репортёрами в белом полупрозрачном платье в викторианском стиле.

Следом, с корабля на бал, перелетев через океан, Шарапова попала на финал US Open в Нью-Йорке, где играли Джокович и Медведев. В тот вечер на стадионе было немало звёздных гостей, и Мария была среди них.

А уже через пару дней там же в Нью-Йорке россиянка стала участницей грандиозного ежегодного показа мод знаменитостей Met Gala. Мария присутствовала на этом мероприятии не первый раз, но впервые – в статусе «звезды тенниса на пенсии». Среди других почётных гостей были сёстры Уильямс. Шарапова мило побеседовала, посмеялась с ними, хотя во время карьеры Мария и Серена наговорили через прессу и свои автобиографии много колкостей в адрес друг друга.

После Нью-Йорка Шарапова, наконец, вернулась домой, в Лос-Анджелес. Там её ждали дела, в том числе нужно было принять участие в рекламных съёмках. Мария разместила в своих соцсетях очень красивое чёрно-белое фото, которое подписала: «Между дублями».

А уже в конце октября Шарапова вновь отправилась в путешествие, и опять в Европу. Приехав в Париж, она первым делом опубликовала фото с Вандомской площади, где временно установлена скульптура знаменитого абстракциониста Александра Колдера – того самого, который предложил идею «мобилей». Кроме того, Мария сходила на выставку современного искусства из знаменитой коллекции бизнесмена Франсуа Пино.

В эти дни в Париже проходит престижный мужской «Мастерс», на котором собрались почти все звёзды тенниса. И посмотрите, с кем она там встретилась – только что вошедший в топ-10 Янник Синнер и Риккардо Пьятти, который был последним тренером теннисистки перед её уходом из спорта. «Моя итальянская семья в Париже», — подписала Мария фото в «твиттере». Тут стоит отметить, что Синнер давний поклонник Шараповой, с самого детства.

Путешествия, посещения выставок, замков – это всё прекрасно, но когда же будет свадьба? Ведь помолвка с Гилксом состоялась в декабре 2020 года, но дата свадьбы до сих пор не объявлена. В интервью журналу People россиянка объяснила, почему: «Думаю, что в сегодняшних условиях так много неопределённостей, поэтому мы ещё не назначили дату. На самом деле, мы ещё даже это не обсуждали. Мы ведь хотим, чтобы наши друзья и родственники чувствовали себя комфортно на торжестве».