Д. Медведев: Левандовски заслужил «Золотой мяч». В плане пиара-то Месси 100% сильнее

Вторая ракетка мира, чемпион US Open россиянин Даниил Медведев прокомментировал итоги голосования за «Золотой мяч» — 2021. Награду получил форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси.

«Смотрел. Сначала мне все говорили, что ты там смотришь, а потом в итоге мы все ввосьмером сидели и смотрели. Потому что всё-таки интрига была, хотя во многих достоверных источниках я видел, что скорее всего Месси. Не буду сильно говорить, что думаю по этому поводу, но я считаю, что Левандовски заслужил, конечно.

Я тоже полностью не знаю, как происходит голосование, если я правильно понимаю, то капитаны и тренеры сборных голосуют, а потом журналисты. Думаешь, как он попал в его тройку, им же нужно трёх выбрать, ну а он просто его друг или они играют за одну команду, соответственно, он ставит его на второе место, и потом этот человек попадает в тридцатку.

Для меня, как болельщика «Баварии» это не очень понятно, к примеру, Томас Мюллер отдал больше всех ассистов в прошлом сезоне, но не попал в тридцать лучших игроков мира. Если говорить спокойно, рационально: у нас есть 30 лучших игроков мира, а «Золотой мяч» котируется как самая важная награда в футболе. Как человек, отдавший больше всего ассистов из всех топ-лиг, мог не попасть в тридцатку лучших? Это же просто как-то нерационально. Соответственно, возникают вопросы, а как другие места, рационально ли они их выбирают?

Значит, у Месси больше друзей, чем у Левандовского? В плане пиара-то 100%. Опять же, я вообще не футболист, поэтому, возможно, я полностью не прав. Но мне кажется, что по статистике конкретно этот год, многие пишут 2020-2021 надо совместить. Вот я вчера как раз видел картинку, где Алексис Санчес, по-моему, в 2016 году сделал 48 по системе гол+пас, выиграл Кубок Америки, занял третье место с «Арсеналом» и не попал в топ-30 лучших. Месси сделал 50 (гол+пас), выиграл Кубок Америки и занял третье место с «Барселоной» — выиграл «Золотой мяч». И Санчес тоже не играл форварда, он играл всё-таки на фланге.

Конечно, это всё очень сложно. Но отсюда и берутся споры, отсюда мы и любим футбол», — сказал Медведев в эфире Okko Sport.

В данный момент Медведев находится в Мадриде (Испания), где в составе сборной России играет на Кубке Дэвиса. Ранее россияне вышли в плей-офф, обыграв на групповой стадии Эквадор и Испанию. В четвертьфинальном матче они сразятся со шведами, встреча пройдёт 2 декабря.

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