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В сборной Германии рассказали, как удалось отыграться со счёта 0:5 на тай-брейке

В сборной Германии рассказали, как удалось отыграться со счёта 0:5 на тай-брейке
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Теннисист сборной Германии Кевин Кравиц прокомментировал победу над командой Великобритании в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Решающей стала парная встреча, в которой Кравиц и Тим Пюц обыграли Джо Солсбери и Нила Скупски со счётом 7:6 (12:10), 7:6 (7:5).

«Честно говоря, я не понимаю, как нам удалось отыграться с 0:5 (на тай-брейке во втором сете. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, начинать второй тай-брейк со счёта 0:5 было тяжело. Однако мы сказали себе: очко за очком — может, нам удастся выиграть.

Мы подавали дважды и сделали счёт 2:5. Сказали: так, давай ещё выиграем одно-два очка. И мы всё перевернули. Порой эта игра бывает безумной», — приводит слова Кравица пресс-служба турнира.

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