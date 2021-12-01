В сборной Германии рассказали, как удалось отыграться со счёта 0:5 на тай-брейке

Теннисист сборной Германии Кевин Кравиц прокомментировал победу над командой Великобритании в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Решающей стала парная встреча, в которой Кравиц и Тим Пюц обыграли Джо Солсбери и Нила Скупски со счётом 7:6 (12:10), 7:6 (7:5).
«Честно говоря, я не понимаю, как нам удалось отыграться с 0:5 (на тай-брейке во втором сете. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, начинать второй тай-брейк со счёта 0:5 было тяжело. Однако мы сказали себе: очко за очком — может, нам удастся выиграть.
Мы подавали дважды и сделали счёт 2:5. Сказали: так, давай ещё выиграем одно-два очка. И мы всё перевернули. Порой эта игра бывает безумной», — приводит слова Кравица пресс-служба турнира.
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
Смотри турниры ATP250 и WTA эксклюзивно в Okko.
- 1 декабря 2021
-
13:28
-
10:20
-
09:03
-
08:53
-
00:54
-
00:12
- 30 ноября 2021
-
23:58
-
22:37
-
21:41
-
21:25
-
20:48
-
18:58
-
15:28
-
14:14
-
12:10
-
12:08
-
10:28
-
10:03
-
09:55
-
09:31
-
09:25
-
09:14
-
09:08
-
01:51
-
00:24
- 29 ноября 2021
-
23:28
-
20:24
-
18:51
-
17:59
-
17:28
-
15:00
-
14:07
-
14:00
-
13:50
-
13:18