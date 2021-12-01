Теннис Сандгрен — на решение WTA по Китаю: эй, мужики, мы что, собираемся это пересидеть?

Американский теннисист Теннис Сандгрен отреагировал на решение WTA отказаться от проведения своих турниров в Китае из-за скандальной ситуации с исчезновением двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» в парном разряде Пэн Шуай.

«Я очень горжусь WTA за то, что она заняла такую позицию. Эй, мужики, давайте поддержим дам, а? Мы что, собираемся это пересидеть или что?» — написал Сандгрен в своём «твиттере».

Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. На что в WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.