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Ивашко: отец хотел, чтобы я занимался боевыми искусствами, но я сильно боялся

Ивашко: отец хотел, чтобы я занимался боевыми искусствами, но я сильно боялся
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48-я ракетка мира белорусский теннисист Илья Ивашко рассказал, как пришёл в профессиональный теннис.

«Мой отец хотел, чтобы я занимался боевыми искусствами – это забавно. Я начал, но мне это не очень понравилось, потому что я так сильно боялся, что что-то себе сломаю. Поэтому-то и не хотел туда ходить и с кем-то драться. Также мой отец играл в теннис со своими друзьями, он всегда брал меня с собой, мне это нравилось. Потом я спросил у него, могу ли начать заниматься теннисом. Родители помогли мне и посвятили этому всю свою жизнь: они искали мне хороших тренеров, отправляли меня в лучшие теннисные центры, чтобы я совершенствовался. Карьера шла естественным образом», — приводит слова Ивашко пресс-служба ATP.

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