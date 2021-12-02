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Джокович и Чачич обыграли Голубева и Недовесова и вывели Сербию в полуфинал Кубка Дэвиса

Джокович и Чачич обыграли Голубева и Недовесова и вывели Сербию в полуфинал Кубка Дэвиса
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Сербские теннисисты Никола Чачич и Новак Джокович обыграли представителей Казахстана Андрея Голубева и Александра Недовесова в парном разряде на Кубке Дэвиса со счётом 6:2, 2:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут.

Таким образом, сборная Сербии обыграла Казахстан со счётом 2:1 и вышла в полуфинал турнира.

Напомним, первое очко Казахстану принёс Михаил Кукушкин. В первой встрече противостояния Кукушкин в трёх сетах обыграл Миомира Кецмановича. После этого серб Новак Джокович сравнял счёт в противостоянии, обыграв Александра Бублика.

2 декабря сборная России сыграет в четвертьфинале Кубка Дэвиса с командой Швеции. В случае победы россияне выйдут на сборную Германии.

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Кубок Дэвиса 2021. 1/4 финала
01 декабря 2021, среда. 23:55 МСК
Никола Чачич
1561
Сербия
Никола Чачич
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Чачич Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 3
         
Андрей Голубев
945
Казахстан
Андрей Голубев
Александр Недовесов
534
Казахстан
Александр Недовесов
А. Голубев А. Недовесов
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