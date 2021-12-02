Джокович и Чачич обыграли Голубева и Недовесова и вывели Сербию в полуфинал Кубка Дэвиса

Сербские теннисисты Никола Чачич и Новак Джокович обыграли представителей Казахстана Андрея Голубева и Александра Недовесова в парном разряде на Кубке Дэвиса со счётом 6:2, 2:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут.

Таким образом, сборная Сербии обыграла Казахстан со счётом 2:1 и вышла в полуфинал турнира.

Напомним, первое очко Казахстану принёс Михаил Кукушкин. В первой встрече противостояния Кукушкин в трёх сетах обыграл Миомира Кецмановича. После этого серб Новак Джокович сравнял счёт в противостоянии, обыграв Александра Бублика.

2 декабря сборная России сыграет в четвертьфинале Кубка Дэвиса с командой Швеции. В случае победы россияне выйдут на сборную Германии.

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