Новак Джокович прокомментировал выход Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал выход сборной Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса. В четвертьфинале сербы победили Казахстан со счётом 2-1, причём Джокович сперва выиграл свою одиночную встречу, а затем и парную.

«Больше всего я горжусь нашим боевым духом. Я горжусь командой и считаю, что мы заслужили выход в полуфинал.

Командые соревнования всегда вызывают у меня прекрасные эмоции. В особенности Кубок Дэвиса, главное в истории соревнование в нашем виде спорта. Я очень мотивирован выступать за Сербию», — приводит слова Новака пресс-служба турнира.

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