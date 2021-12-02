Новак Джокович прокомментировал выход Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал выход сборной Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса. В четвертьфинале сербы победили Казахстан со счётом 2-1, причём Джокович сперва выиграл свою одиночную встречу, а затем и парную.
«Больше всего я горжусь нашим боевым духом. Я горжусь командой и считаю, что мы заслужили выход в полуфинал.
Командые соревнования всегда вызывают у меня прекрасные эмоции. В особенности Кубок Дэвиса, главное в истории соревнование в нашем виде спорта. Я очень мотивирован выступать за Сербию», — приводит слова Новака пресс-служба турнира.
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