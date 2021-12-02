Видео: обзор четвертьфинала Кубка Дэвиса Сербия — Казахстан с участием Новака Джоковича

Сборная Сербии одержала победу в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса с командой Казахстана. В первой встрече противостояния Михаил Кукушкин обыграл Миомира Кецмановича со счётом 7:6 (7:5) 4:6, 7:6 (13:11). Во второй игре 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович обыграл первого номера Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 6:4. В решающей встрече Джокович и Никола Чачич обыграли Андрея Голубева и Александра Недовесова со счётом 6:2, 2:6, 6:3.

Предлагаем вашему вниманию видео лучших эйсов и лучших моментов игрового дня, а также видеообзор победы Джоковича в матче с Бубликом.

Смотри турниры ATP250 и WTA эксклюзивно в Okko.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.



