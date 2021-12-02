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Надаль: Джокович — лучший игрок всех времён на турнирах «Большого шлема»

Надаль: Джокович — лучший игрок всех времён на турнирах «Большого шлема»
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о победах первой ракетки мира Новака Джоковича. Также Надаль поделился мнением о «новом» поколении теннисистов.

«Джокович — это лучший игрок всех времён на турнирах «Большого шлема». У него рекордное число титулов.

Не надо себя обманывать — Федерер там, где он. Я там, где я сейчас. Но Джокович играет хорошо, и у него в данный момент отличная форма.

Такова реальность, и её нельзя игнорировать. Мы не знаем, что произойдет через девять месяцев, но сейчас он является фаворитом.

Новые игроки из топ-10 — больше не новое поколение. Они не вечно молодые и нам не следует считать их такими.

Такие игроки, как Медведев, Зверев или Циципас, уже прошли этап «молодых и подающих надежды». Они — это нынешнее поколение, настоящее тенниса», — приводит слова Надаля Eurosport со ссылкой на Vamos de Movistar+.

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