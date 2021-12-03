Вердаско: Зверев говорил, что мечтает о победе в Кубке Дэвиса, но его тут нет

Испанский теннисист Фернандо Вердаско, являющийся турнирным директором Кубка Дэвиса в Мадриде (Испания), выразил недоумение в связи с нежеланием третьей ракетки мира немца Александра Зверева участвовать в соревнованиях. Сборная Германии вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Россией, но Зверев бойкотирует Кубок Дэвиса после смены формата.
«Многие люди привыкли к старым традициям. Поэтому им не нравится новый формат. Например, Зверев говорил, что мечтает о победе в Кубке Дэвиса. Турнир развивается, но его здесь нет.
Когда-то не было технологии Hawk Eye и других вещей. Всегда появляется что-то новое, вот и всё. Новый формат хорош. Организаторов турнира просили о нём много лет.
Когда я играл на Кубке Дэвиса, теннисисты просили изменить формат. Они хотели, чтобы турнир шёл 10 дней в конце сезона, чтобы не было квалификационных матчей в течение года», — цитирует Вердаско Tennis Head.
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