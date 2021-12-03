Джокович: у хорватов лучшая пара в мире, но пусть победит сильнейший

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высказался о своей победе над хорватом Марином Чиличем во втором матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса (6:4, 6:2).

«Против Марина всегда сложно играть. Мы очень хорошо знаем друг друга. Первый сет длился больше часа, были очень напряжённые геймы. Конечно, победа в первом сете придала мне уверенности во втором. Мы оба очень нервно начали, потому что осознавали важность этой игры.

Теперь мы, команда Сербии, довели серию до решающей пары. У хорватов лучшая пара в мире, но мы постараемся полностью выложиться. Пусть победит сильнейший», — сказал Джокович в эфире Okko Sport.

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