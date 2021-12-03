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Сборная Сербии заменила партнёра Джоковича по решающему матчу полуфинала Кубка Дэвиса

Сборная Сербии заменила партнёра Джоковича по решающему матчу полуфинала Кубка Дэвиса
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Сборная Сербии произвела замену перед третьей встречей полуфинальной серии Кубка Дэвиса. Вместо Николы Чачича партнёром Новака Джоковича по парному матчу будет 42-я ракетка мира Филип Крайинович. Они сыграют против хорватского дуэта Никола Мектич / Мате Павич. Хорваты являются лидерами мирового парного рейтинга.

Сборная-победитель парного матча попадёт в финал Кубка Дэвиса, где встретится с триумфатором второго полуфинала между Россией и Германией.

Напомним, завтра, 4 декабря, национальная сборная России в полуфинале Кубка Дэвиса встретится со сборной Германии. Напомним, в составе немецкой команды на этом турнире не выступает третья ракетка мира Александр Зверев.

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