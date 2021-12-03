Сборная Сербии заменила партнёра Джоковича по решающему матчу полуфинала Кубка Дэвиса

Сборная Сербии произвела замену перед третьей встречей полуфинальной серии Кубка Дэвиса. Вместо Николы Чачича партнёром Новака Джоковича по парному матчу будет 42-я ракетка мира Филип Крайинович. Они сыграют против хорватского дуэта Никола Мектич / Мате Павич. Хорваты являются лидерами мирового парного рейтинга.

Сборная-победитель парного матча попадёт в финал Кубка Дэвиса, где встретится с триумфатором второго полуфинала между Россией и Германией.

Напомним, завтра, 4 декабря, национальная сборная России в полуфинале Кубка Дэвиса встретится со сборной Германии. Напомним, в составе немецкой команды на этом турнире не выступает третья ракетка мира Александр Зверев.

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