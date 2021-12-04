«Ужасная работа. Ужасная. Ужасная». Чилич возмутился работой судьи на матче с Джоковичем

Хорватский теннисист Марин Чилич возмутился работой главного судьи во время второго матча полуфинальной серии Кубка Дэвиса с сербом Новаком Джоковичем (4:6, 2:6).
«Ужасная работа. Просто ужасная. Весь матч ребёнок на трибуне плачет», — сказал Чилич во время трансляции на Okko Sport.
Судья ответила, что никак не могла повлиять на эту ситуацию. На это Чилич возразил и ещё 4 раза повторил, что работа арбитра была ужасной.
Напомним, хорватская пара теннисистов Никола Мектич и Мате Павич в решающем матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса уверенно переиграла сербов Новака Джоковича и Филипа Краиновича — 7:5, 6:1.
Таким образом, хорваты во второй раз за последние 3 розыгрыша турнира вышли в финал Кубка Дэвиса. Там они могут встретиться с Россией.
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
- 4 декабря 2021
-
00:34
-
00:10
- 3 декабря 2021
-
22:51
-
22:41
-
22:13
-
21:55
-
20:08
-
19:57
-
15:34
-
14:00
-
13:55
-
12:14
-
12:02
-
10:52
-
10:39
-
10:06
-
09:45
-
09:30
-
09:24
-
07:41
-
07:32
-
00:49
- 2 декабря 2021
-
23:25
-
23:13
-
22:45
-
22:39
-
22:29
-
22:19
-
22:04
-
20:43
-
20:32
-
20:20
-
18:49
-
17:53
-
16:26