«Ужасная работа. Ужасная. Ужасная». Чилич возмутился работой судьи на матче с Джоковичем

Хорватский теннисист Марин Чилич возмутился работой главного судьи во время второго матча полуфинальной серии Кубка Дэвиса с сербом Новаком Джоковичем (4:6, 2:6).

«Ужасная работа. Просто ужасная. Весь матч ребёнок на трибуне плачет», — сказал Чилич во время трансляции на Okko Sport.

Судья ответила, что никак не могла повлиять на эту ситуацию. На это Чилич возразил и ещё 4 раза повторил, что работа арбитра была ужасной.

Напомним, хорватская пара теннисистов Никола Мектич и Мате Павич в решающем матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса уверенно переиграла сербов Новака Джоковича и Филипа Краиновича — 7:5, 6:1.

Таким образом, хорваты во второй раз за последние 3 розыгрыша турнира вышли в финал Кубка Дэвиса. Там они могут встретиться с Россией.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.