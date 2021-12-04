Видеообзор победы Хорватии над Сербией с Джоковичем в полуфинале Кубка Дэвиса

Сегодня, 4 декабря сборная Хорватии по теннису в четвёртый раз в истории вышла в финал Кубка Дэвиса.

В полуфинальном матче хорваты со счётом 2:1 обыграли команду Сербии с первым номером Новаком Джоковичем.

В стартовом матче хорватский теннисист, 279-я ракетка мира Борна Гойо в трёх сетах обыграл 33-ю ракетку мира, серба Душана Лайовича со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Во втором поединке Джокович сравнял счёт, обыграв Марина Чилича со счётом 6:4, 6:2. В решающем матче хорватская пара теннисистов Никола Мектич и Мате Павич уверенно переиграла сербов Джоковича и Филипа Краиновича — 7:5, 6:1.

В финальном матче турнира Хорватия встретится с победителем второго полуфинала между Россией и Германией. Он пройдёт сегодня, 4 декабря.

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