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Россия — Германия: текстовая онлайн-трансляция полуфинальной серии Кубка Дэвиса

Россия — Германия: текстовая онлайн-трансляция полуфинальной серии Кубка Дэвиса
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Сегодня, 4 декабря, сборная России по теннису проведёт полуфинальную серию матчей Кубка Дэвиса — 2021. Соперниками россиян станут теннисисты из Германии. Для обеих сборных это будет четвёртый матч на турнире. Первая встреча полуфинальной серии начнётся в 15:00 мск. Сыграют Андрей Рублёв и Доминик Кёпфер. В 16:30 Даниил Медведев сразится с Ян-Леннардом Штруффом.

Сборная России вышла в плей-офф турнира с первого места. На групповом этапе россияне разгромили команду Эквадора (3-0) и обыграли Испанию (2-1). Победитель матча Россия — Германия в воскресенье, 5 декабря, сразится за титул турнира. Уже известен первый финалист Кубка Дэвиса — им стала национальная команда Хорватии, обыгравшая Сербию.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия – Германия на Кубке Дэвиса.

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Кубок Дэвиса — 2021. Наши против немцев. Россия бьётся за выход в финал! Онлайн Кубок Дэвиса — 2021. Наши против немцев. Россия бьётся за выход в финал! Онлайн
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