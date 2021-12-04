Россия — Германия: текстовая онлайн-трансляция полуфинальной серии Кубка Дэвиса

Сегодня, 4 декабря, сборная России по теннису проведёт полуфинальную серию матчей Кубка Дэвиса — 2021. Соперниками россиян станут теннисисты из Германии. Для обеих сборных это будет четвёртый матч на турнире. Первая встреча полуфинальной серии начнётся в 15:00 мск. Сыграют Андрей Рублёв и Доминик Кёпфер. В 16:30 Даниил Медведев сразится с Ян-Леннардом Штруффом.

Сборная России вышла в плей-офф турнира с первого места. На групповом этапе россияне разгромили команду Эквадора (3-0) и обыграли Испанию (2-1). Победитель матча Россия — Германия в воскресенье, 5 декабря, сразится за титул турнира. Уже известен первый финалист Кубка Дэвиса — им стала национальная команда Хорватии, обыгравшая Сербию.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия – Германия на Кубке Дэвиса.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.