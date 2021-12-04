Стал известен состав сборной России на матчи полуфинальной серии Кубка Дэвиса с Германией

Опубликована официальная заявка сборной России на матчи полуфинала Кубка Дэвиса с командой Германии.

В 15:00 Андрей Рублёв сыграет с Домиником Кёпфером.

В 16:30 Даниил Медведев сразится с Яном-Леннардом Штруффом.

В 18:00 состоится парный матч Аслан Карацев / Андрей Рублёв (Россия) — Кевин Кравиц / Тим Пюц (Германия).

В случае победы в полуфинале россияне поборются за титул со сборной Хорватии в финале Кубка Дэвиса. В другом полуфинале сборная Хорватии в трёх матчах обыграла национальную команду Сербии. Судьба встречи решилась в парном матче, в котором лучшие теннисисты мира в парном разряде Никола Мектич и Мате Павич в двух сетах обыграли сербов Новака Джоковича и Филипа Краиновича (7:5, 6:1).

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