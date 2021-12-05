Свёнтек будет работать с бывшим тренером Агнешки Радваньски

Девятая ракетка мира Ига Свёнтек будет тренироваться под руководством Томаша Викторовского. Об этом сообщает Tenisklub.

Викторовски ранее тренировал бывшую вторую ракетку мира, польку Агнешку Радваньску. Под его руководством она выиграла итоговый турнир WTA в 2015 году.

Также сообщается, что Викторовски стал директором турнира WTA в Гдыне, среди организаторов которого есть отец Иги Свёнтек и её агент Паулина Войтович.

Напомним, девятая ракетка мира Ига Свёнтек объявила о прекращении сотрудничества со своим личным тренером Петром Сержпутовским. Под руководством специалиста Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос» в 2020 году. На конец сентября 2021 года Свёнтек занимала четвёртую позицию в женском мировом рейтинге.