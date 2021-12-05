Рублёв обыграл Гойо и вывел сборную России вперёд в финале Кубка Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл хорвата Борну Гойо в финале Кубка Дэвиса. Матч закончился со счётом 6:4, 7:6 (7:5).



Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. Рублёв выполнил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми. Его соперник сделал 15 эйсов, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.



Благодаря этой победе сборная России вышла вперёд в финале Кубка Дэвиса (1:0). В следующем матче встретятся россиянин Даниил Медведев и хорват Марин Чилич. В случае победы Медведева сборная России выиграет Кубок Дэвиса.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия – Хорватия на Кубке Дэвиса.

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