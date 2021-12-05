Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса
Поделиться
Сборная России в третий раз в своей истории выиграла Кубок Дэвиса. Россияне в финале турнира обыграли хорватов со счётом 2:0.
Сперва Андрей Рублёв нанёс поражение Борне Гойо со счётом 6:4, 7:6 (7:5). А затем Даниил Медведев переиграл Марина Чилича со счётом 7:6 (9:7), 6:2. Теперь соперникам необязательно проводить парный матч, он уже ничего не решает.
Ранее сборная России выигрывала Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 годах.
Все победы сборной России в финалах Кубка Дэвиса (3):
1. 2002. Париж. Россия – Франция – 3-2.
2. 2006. Москва. Россия – Аргентина – 3-2.
3. 2021. Мадрид. Россия – Хорватия – 2-0.
1. 2002. Париж. Россия – Франция – 3-2.
2. 2006. Москва. Россия – Аргентина – 3-2.
3. 2021. Мадрид. Россия – Хорватия – 2-0.
Смотри самые яркие моменты Кубка Дэвиса эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
22:44
-
22:38
-
22:37
-
22:13
-
22:06
-
21:51
-
21:47
-
21:35
-
20:45
-
20:26
-
19:56
-
19:44
-
19:19
-
18:17
-
17:23
-
16:51
-
16:32
-
10:13
-
09:47
-
01:34
-
00:48
- 4 декабря 2021
-
23:20
-
23:12
-
22:28
-
22:06
-
21:46
-
20:34
-
20:07
-
18:54
-
18:23
-
18:02
-
17:59
-
17:44
-
17:34
-
17:21
Партнерский контент