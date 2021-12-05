Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса

Сборная России в третий раз в своей истории выиграла Кубок Дэвиса. Россияне в финале турнира обыграли хорватов со счётом 2:0.



Сперва Андрей Рублёв нанёс поражение Борне Гойо со счётом 6:4, 7:6 (7:5). А затем Даниил Медведев переиграл Марина Чилича со счётом 7:6 (9:7), 6:2. Теперь соперникам необязательно проводить парный матч, он уже ничего не решает.



Ранее сборная России выигрывала Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 годах.

Все победы сборной России в финалах Кубка Дэвиса (3):

1. 2002. Париж. Россия – Франция – 3-2.

2. 2006. Москва. Россия – Аргентина – 3-2.

3. 2021. Мадрид. Россия – Хорватия – 2-0.

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