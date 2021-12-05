Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса

Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса
Комментарии

Сборная России в третий раз в своей истории выиграла Кубок Дэвиса. Россияне в финале турнира обыграли хорватов со счётом 2:0.

Сперва Андрей Рублёв нанёс поражение Борне Гойо со счётом 6:4, 7:6 (7:5). А затем Даниил Медведев переиграл Марина Чилича со счётом 7:6 (9:7), 6:2. Теперь соперникам необязательно проводить парный матч, он уже ничего не решает.

Ранее сборная России выигрывала Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 годах.

Все победы сборной России в финалах Кубка Дэвиса (3):
1. 2002. Париж. Россия – Франция – 3-2.
2. 2006. Москва. Россия – Аргентина – 3-2.
3. 2021. Мадрид. Россия – Хорватия – 2-0.

Смотри самые яркие моменты Кубка Дэвиса эксклюзивно в Okko.

15 лет мы ждали эту победу! Россия в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса 15 лет мы ждали эту победу! Россия в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021