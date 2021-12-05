15 лет мы ждали эту победу! Россия в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса

Российская команда в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса. В воскресенье в финальном матче Андрей Рублёв и Даниил Медведев справились со сборной Хорватии. 15 лет мы ждали эту победу. Молодцы, парни! Спасибо за эмоции!

Субботний полуфинал Кубка Дэвиса – 2021 Россия – Германия оказался на редкость скоротечным. Лидеры нашей команды – Андрей Рублёв и Даниил Медведев – справились с задачей выхода в решающий матч всего за 2 часа. Причём Рублёв провёл с Домиником Кёпфером чуть ли не лучший своей поединок в сезоне. Если в первом сете он отдал сопернику 4 гейма, то во втором навесил ему «баранку»: «Не знаю, когда последний раз так выигрывал. В сравнении с предыдущими матчами в этот раз главной задачей было начать играть и не расслабляться, как это случалось раньше. Когда я выигрывал довольно легко в начале матчей, а потом вроде как не нужно было прикладывать столько усилий, и в итоге сам дарил всё соперникам – и либо выигрывал в трёх сетах, либо проигрывал. Я понял, что нужно было играть от самого начала и до конца и только прибавлять и прибавлять. Если могу выигрывать 6:0, значит, так и надо выигрывать. Не отдавать ничего и не совершать глупых ошибок. В итоге так и получилось».

Если Россия решила судьбу матча в одиночках и парная комбинация не имела турнирного значения, то в другом полуфинале сборная Хорватии одолела сербов только по итогам пары. Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович выиграл свой поединок у Марина Чилича и сравнял счёт в матче, но лучшие парники мира Мате Павич и Никола Мектич не оставили сербам ни единого шанса. Именно Хорватия и стала соперником России по воскресному финалу.

Хорватия, как и Россия, до воскресного поединка выигрывала Кубок Дэвиса два раза – в 2005-м и 2018-м. Причём в 2005-м хорваты на пути к титулу победили у себя в Сплите в полуфинале как раз россиян. Тогда были неудержимы Иван Любичич и Марио Анчич, которые остановили Давыденко, Южного, Андреева и Турсунова. Второй раз в истории российская команда сыграла с хорватской в рамках группового этапа Кубка Дэвиса — 2019, и тогда уже равных не было Рублёву и Хачанову. «Финал есть финал, у них очень сильная пара – всего пять матчей за год проиграли. Соперник серьёзный, надо стараться сконцентрироваться на одиночках, чтобы решить всё там. Россия – фаворит? На Кубке Дэвиса нельзя так считать», — сказал Тарпищев в интервью «Чемпионату».

Первыми в воскресном финале на корт выходили вторые номера сборных – Андрей Рублёв и Борна Гойо. Интересно, что Гойо, который родился всего на 4 месяца позже Рублёва, стал настоящим открытием этого турнира. Он занимает 279-е место в рейтинге, однако на Кубке Дэвиса – 2021 обыграл всех своих соперников до финала – австралийца Дениса Попырина, итальянца Лоренцо Сонего и серба Душана Лайовича. С Рублёвым хорват уже встречался один раз – всё в том же Мадриде, в финальной части Кубка Дэвиса – 2019. Тогда Андрей обыграл его 6:3, 6:3.

С первого же гейма Андрей взвинтил темп, начал давить на соперника, и было заметно, что хорвату не очень комфортно. Он, по сути, только отбивался от атак россиянина, который действовал очень уверенно. Первая подача работала практически безотказно, а в трёх чужих геймах он трижды мог сделать брейк. При счёте 3:3 Рублёв реализовал свой шанс, и этого ему хватило для победы в партии за 35 минут – 6:4. Как правильно говорил россиянин, главное было не расслабиться до конца матча. Но во второй партии прибавил хорват. В первом же затяжном гейме Борна смог отыграться с двух брейк-пойнтов и удержал свою подачу. В третьем гейме Рублёв уже не реализовал тройной брейк. Россиянин злился, нервничал, а хорват всё держался. К тому же трибуны были явно на его стороне. Дело дошло до тай-брейка, но там уже сказался класс россиянина – 6:4, 7:6 (7:5) за 1 час 33 минуты. Отличная заявка сборной России на победу в Кубке Дэвиса!

С этого момента любой поединок для России мог стать победным. При этом Даниил Медведев прекрасно понимал, что нельзя хорватам давать шанс в паре. Поэтому он обязан был выигрывать у лидера хорватов Марина Чилича без вопросов. Лучше всего эту ситуацию обрисовал Рублёв во время интервью на корте: «Мы не обсуждали с Даниилом игру, но в любом случае против Марина всегда будет тяжело. Он не даёт ритма. Ты не чувствуешь игру на задней линии, потому что не знаешь, что будет. Возможно, розыгрыш будет в два удара, а потом будет длинный розыгрыш. Иногда он может всё забить, иногда проошибаться. Из-за этого с ним очень тяжело. К тому же он всегда рискует, и из-за этого становится ещё тяжелее. Последний раз они играли на Уимблдоне, и первые два сета Марин отыграл нереально, а у Дани было немного шансов. А потом стиль игры Чилича привёл его к ошибкам, он стал ошибаться, и Даня победил в пяти сетах».

Как и предупреждал Рублёв, первый сет между Медведевым и Чиличем получился очень тяжёлым. Хорват мощно подавал, уверенно держался на задней линии, периодически рвал темп. Долгое время никто не мог добраться до брейк-пойнтов. Сначала это сделал Медведев, но свой шанс упустил. Тут же и Марин оказался в шаге от брейка. Но всё решилось на тай-брейке. Там продолжилась равная борьба. Но в концовке Даниил получил три сетбола, один из которых упустил, сделав двойную ошибку. И всё же россиянин довёл партию до победы – 7:6 (9:7) ровно за 1 час.

Второй сет прошёл совсем по другому сценарию. Чилич чуть подустал – на подаче соперника почти не выигрывал очки, а вот при счёте 2:1 Даниил сумел подловить хорвата на ошибках и добился первого брейка за матч. После этого россиянин довольно уверенно и спокойно завершил матч в свою пользу – 7:6, 6:2.

Так Андрей Рублёв и Даниил Медведев решили судьбу матча за две одиночки. Как и на всех других стадиях плей-офф (в четвертьфинале, полуфинале и вот теперь финале) парный поединок для наших парней уже не имел значения. Россия в третий раз в истории завоевала «Серебряную салатницу» — самый престижный командный трофей! Последний раз это было в Москве-2006, когда в «Олимпийском» Сафин, Давыденко, Турсунов и Южный обыграл сборную Аргентины, которую поддерживал на трибуне сам Диего Марадона. Ну а впервые «Серебряную салатницу» россияне подняли над головой в парижском Берси в 2002 году. Героями того матча стали Сафин, Кафельников, Южный и Столяров.

Все победы сборной России в финалах Кубка Дэвиса (3):



1. 2002. Париж. Россия – Франция – 3-2.



2. 2006. Москва. Россия – Аргентина – 3-2.



3. 2021. Мадрид. Россия – Хорватия – 2-0.

За победу в этом престижном турнире россияне получили не только заветный кубок, но и солидный денежный приз — £ 1,8 млн ($ 2,41 млн), который будет поделён на игроков. Ещё £ 0,91 млн ($ 1,22 млн) досталось федерации тенниса России.

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