Камельзон — о Кубке Дэвиса: признание российского тенниса. Победа государственно масштаба

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал победу национальной команды в Кубке Дэвиса – 2021.
В решающем матче Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 7:6 (9:7), 6:2, а Андрей Рублёв нанёс поражение Борне Гойо — 6:4, 7:6 (7:5).
«Победа на Кубке Дэвиса — это признание российского тенниса. Сейчас мы находимся на той стадии, когда Россию признают только тогда, когда она побеждает. Эта победа очень вовремя! Я горжусь ребятами, горжусь Федерацией тенниса России. Эта победа не только отдельно взятых личностей, а победа государственного масштаба.
Медведев и Рублёв сыграли очень здорово, выложились на все 100 процентов. Самое главное было не доводить до пар. Команда всё понимала, что надо играть только одиночки. Пары поставили бы большой вопрос в этой победе.
Теперь нам надо только праздновать и ликовать, что российская команда снова стала обладателем Кубка Дэвиса. Последний раз мы побеждали, когда играли Кафельников и Сафин, а сейчас им пришла новая замена. Россия всегда была богата выдающимися талантами. Счастлив процветанием российского тенниса и его будущему. Не было никаких сомнений, что ребята победят», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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