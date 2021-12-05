Селиваненко назвал «достойным завершением года» победу сборной России в Кубке Дэвиса

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу национальной команды в Кубке Дэвиса – 2021.

В решающем матче Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 7:6 (9:7), 6:2, а Андрей Рублёв нанёс поражение Борне Гойо — 6:4, 7:6 (7:5).



«Это выдающаяся победа, одержанная в упорной борьбе. Это успех! Третий раз в истории России мы выиграли Кубок Дэвиса. Уникальный год и уникальное количество наград, выигранное одной Федерацией: наша команда выиграла Кубок Дэвиса, Кубок Билли Джин Кинг, юниорский Кубок Дэвиса, Кубок АТР, да ещё и олимпийское золото. Победа в Кубке Дэвиса — достойное завершение такого успешного года.



Заряд положительных эмоций от такой победы даёт намного больший эффект, чем усталость. От матча к матчу ребята играли всё увереннее. В первых матчах были моменты, когда одна из игр могла перевернуться. Доводить до пары всегда опасно, потому что пара — вещь непредсказуемая. Вчера Рублёв и Медведев выиграли на классе, не оставив никаких вариантов. Сегодня у ребят было два тай-брейка, но преимущество в двух сетах — это показатель мастерства и запаса прочности», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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