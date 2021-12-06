Хачанов отреагировал на победу сборной России в финале Кубка Дэвиса
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Российский теннисист Карен Хачанов, входивший в состав сборной России на Кубке Дэвиса, эмоционально отреагировал на победу своей команды. Накануне, 5 декабря, россияне в финале обыграли хорватов со счётом 2:0.
«Мечты сбываются! Мы сделали это! Мы — чемпионы мира!» — написал Хачанов в своём «твиттере», опубликовав фотографии с церемонии награждения.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Хачанова.
Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса. Ранее россияне побеждали в 2002 и 2006 годах.
Все победы сборной России в финалах Кубка Дэвиса (3):
1. 2002. Париж. Россия – Франция – 3-2.
2. 2006. Москва. Россия – Аргентина – 3-2.
3. 2021. Мадрид. Россия – Хорватия – 2-0.
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