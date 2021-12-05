Видеообзор победы Медведева над Чиличем в финале Кубка Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев принёс сборной России победу в финале Кубка Дэвиса. Вторая ракетка мира обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 7:6 (9:7), 6:2.



Ранее победу в своем матче одержал и Андрей Рублев. Он обыграл хорвата Борну Гойо со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Российская сборная выиграла матч со счетом 2:0.

Видеообзор матча Медведев — Чилич в финале Кубка Дэвиса.

Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса. Ранее россияне побеждали в 2002 и 2006 годах.



Все победы сборной России в финалах Кубка Дэвиса (3):

1. 2002. Париж. Россия – Франция – 3-2.

2. 2006. Москва. Россия – Аргентина – 3-2.

3. 2021. Мадрид. Россия – Хорватия – 2-0.



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