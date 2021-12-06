Чесноков: Рублёв невероятно провёл две последние игры, а Медведев играл великолепно

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу сборной России на Кубке Дэвиса. В финале россияне со счётом 2-0 обыграли национальную команду Хорватии.

«Не представляю, как можно было плохо сыграть на Кубке Дэвиса с таким составом. Это было невозможно представить. Единственное, ребята заставили понервничать с Испанией. Рублёв тогда проиграл Лопесу, хотя я изначально давал 50 на 50 в их игре. Рублёву надо отдать должное, он настроился и сыграл два последних матча невероятно. Игра против Имера его отпустила. Единственное, с Гойо во втором сете по мне прошёл холодок.

Хорват играл прекрасно, на топ-30, хотя стоит на 270-й позиции. Андрей справился, он молодец, сыграл на пределе.

Медведев? У его соперников были шансы выиграть у него хотя бы сет, но Даня в ключевые моменты играл просто великолепно. Для Медведева всё было комфортно. С Чиличем всё было легко после первого сета, у него бензин закончился. Потрясающий год для российского тенниса. Выиграли почти всё, что могли, — феноменальный сезон. Главное — восстановиться и сыграть в 2022-м не хуже», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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