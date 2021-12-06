Тарпищев предположил, когда Медведев отберёт у Джоковича звание первой ракетки мира

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, когда, по его мнению, вторая ракетка мира Даниил Медведев обойдёт в рейтинге ATP Новака Джоковича, возглавляющего список. У Джоковича 11 540 очков, у Медведева — 8640.

«Многое будет решаться на Australian Open. В этом сезоне Джокович выиграл этот турнир, набрал 2000 очков. Но у нас очки идут за последние 12 месяцев, так что их ему нужно будет подтверждать. А он сейчас борется с вакцинацией, не хочет вакцинироваться. Условно говоря, если он не поедет в Австралию, то у него вычтется сразу 2000 очков, и уже Медведев тогда с ним может сравняться.

Думаю, что если всё будет нормально, то реально Медведев сможет возглавить мировой рейтинг где-то ближе к лету. Потому что у Джоковича может быть там много потерь, ведь он выиграл три турнира «Большого шлема». Значит, где-то к лету, после Открытого чемпионата Франции, Медведев может где-то накрыть его по результатам», — приводит слова Тарпищева «Комсомольская правда».

Смотри турниры ATP-250 и WTA эксклюзивно в Okko.