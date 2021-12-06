Год России! Бурная реакция мира на историческую победу наших парней в Кубке Дэвиса

Абсолютным триумфом завершился 2021 год для российского тенниса. 5 декабря в Мадриде команда Шамиля Тарпищева в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса, в решающем матче со счётом 2-0 переиграв сборную Хорватии. Сперва Андрей Рублёв нанёс поражение Борне Гойо со счётом 6:4, 7:6 (7:5). А затем Даниил Медведев переиграл Марина Чилича со счётом 7:6 (9:7), 6:2. Ранее сборная России выигрывала Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 годах. Рассказываем о реакции мира на нашу историческую победу в специальном проекте с Okko.

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Президент ФТР стал пятым в истории капитаном сборной с тремя победами в Кубке Дэвиса. Тарпищев брал Кубок Дэвиса в 2002-м, 2006-м и 2021-м. Ранее это удавалось Нилу Фрэйзеру (Австралия), Николе Пиличу (Германия/Югославия/Хорватия), Яннику Ноа (Франция) и Хансу Ольссону (Швеция). Накануне российские спортсмены поставили эффектную точку в потрясающем сезоне, который получился самым успешным в истории нашего тенниса.

Все победы сборной России в финалах Кубка Дэвиса (3):

1. 2002. Париж. Россия – Франция – 3-2.

2. 2006. Москва. Россия – Аргентина – 3-2.

3. 2021. Мадрид. Россия – Хорватия – 2-0.

2021 год для российского тенниса начался ударно — на первом же турнире, также носящем статус командного. Со 2 по 7 февраля в Австралии проводился ATP Cup, в котором принимало участие 12 сборных. В групповом раунде россияне переиграли команды Аргентины (2-1) и Японии (2-1), затем в полуфинале вырвали победу у сборной Германии (2-1), а в финале сломили сопротивление команды Италии (2-0). В решающем матче очки нашей сборной, как и на Кубке Дэвиса, принесли Рублёв и Медведев. А в ходе предварительных стадий на корт также выходили Евгений Донской и Аслан Карацев.

Затем пошли успехи в личных соревнованиях. В 2021 году Медведев сначала впервые в своей карьере добрался до финала Открытого чемпионата Австралии, после чего победил на турнирах в Марселе, Мальорке и «Мастерсе» в Торонто. Главная же победа в карьере Даниила пришла к нему в сентябре в США, где он выиграл US Open, в финале лишив первую ракетку мира Новака Джоковича возможности собрать календарный «Большой Шлем». Завершил личный сезон 25-летний россиянин выходом в финал Итогового турнира ATP, где уступил Александру Звереву. Накануне Медведев одержал 63-ю победу в сезоне и теперь закончит его лидером по количеству выигранных матчей.

Довольно успешно сложился сезон и для второго номера российского тенниса – Рублёва. В этом году 24-летний москвич хоть и победил только на одном турнире в Роттердаме, зато смог добиться лучших результатов в карьере на двух турнирах «Большого Шлема». В Австралии Андрей впервые сыграл в четвертьфинале, а на Уимблдоне добрался до четвёртого круга. В Огайо Рублев вышел во второй «Мастерс»-финал в карьере. Оба проиграл (Циципасу и Звереву), но до нынешнего сезона он не проходил на турнирах этого уровня дальше четвертьфинала. В результате Медведев и Рублёв вдвоём оказались в топ-5 по итогам года. Это произошло впервые с 2000 года, когда российский теннис прославляли Марат Сафин и Евгений Кафельников.

На Олимпийских играх в Токио россияне смогли завоевать три медали, заняв первое место в неофициальном командном зачёте. Золото стране принёс микст Рублёва и Павлюченковой, которые в финальном чисто российском сражении одержали победу над Весниной и Карацевым. В мужском одиночном разряде Хачанов завоевал серебряную медаль, уступив в финале всё тому же Звереву.



В женском теннисе Россия сейчас переживает не такое успешное время, как в мужском. После ухода из профессионального спорта поколения Анастасии Мыскиной, Елены Дементьевой, Марии Шараповой наши девушки не добиваются больших побед на турнирах «Большого шлема». Но без триумфов 2021 год не обошёлся и у них. В ноябре к нам пришла победа в Кубке Билли Джин Кинг. В групповом раунде россиянки обыграли соперниц из Канады (3-0) и Франции (2-1), а в плей-офф были биты сборные США (2-1) и Швейцарии (2-0). За нашу команду выступали Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

В этом году мужская и женская сборные России выиграли все командные турниры в теннисе. Уникальное достижение, которое невозможно превзойти, а можно только повторить. Подобный успех не мог остаться незамеченным мировой теннисной общественностью.



«Очень успешный сезон для России завершился победой в Кубке Дэвиса. Что за год они провели! Победа на Кубке ATP, победа на Кубке Билли Джин Кинг и три олимпийские медали», — написал в «Твиттере» журналист Хосе Моргадо.

Фото: Getty Images

«Россия считалась главным фаворитом в этом розыгрыше Кубке Дэвиса. И они показали, что большое давление стало для них супермотивацией. Холодные, как лёд, но точные, как никто другой! Мои поздравления», — отреагировал в «Твиттере» бывший испанский теннисист Алекс Корретха.



«Россия выиграла Кубок Дэвиса, так как в Мадриде два лучших игрока обыграли Германию. Отличились Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Ещё две недели назад они знали, что если сыграют в свою игру, то смогут выйти в финал. И они были правы. В финале бита Хорватия», — отмечает журналист Мэтт Кронин.

«Россия выиграла два из двух командных турниров, где её нельзя было называть «Россией». Хорошая работа. Теперь у вас есть вполне полезные санкции», — добавил журналист Бен Ротенберг.



«Победила лучшая команда. А дальше могут быть ещё несколько трофеев, если Медведев и Рублев продолжат участвовать в соревнованиях», — написал в «Твиттере» журналист Рассел Фултер.



«Я могу сказать, что для всех нас это очень важная победа. Это всё равно Кубок Дэвиса. Новак всё равно его играл, в прошлый раз Рафа стал чемпионом. Каким бы ни был формат, лучшие игроки всё равно с радостью выступают за свои страны. Это всё равно Кубок Дэвиса. И мы победители. Это самое важное», — сказал Медведев после завершения турнира. Впереди у лучших теннисистов России всего несколько недель для проведения своих отпусков. Поход за новыми трофеями начнётся уже на первой неделе 2022 года, когда Австралия снова примет ATP Cup, а наши парни начнут защиту добытого титула.