Мария Шарапова высказалась о позиции WTA по скандальному делу китаянки Пэн Шуай

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова высказалась о приостановлении проведения турниров WTA в Китае из-за скандальной ситуации с пропажей двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» в парном разряде Пэн Шуай.
«На самом деле, я нахожусь под невероятным впечатлением от того, какую позицию заняла WTA. Стив Саймон сделал верный шаг, и это замечательно. В первую очередь я думаю о людях, человеческом факторе, а уже потом о бизнесе, поэтому полностью поддерживаю позицию тура», — приводит слова Шараповой CNBC.
Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.
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