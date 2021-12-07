Сборная России узнала соперников на ATP Cup 2022 года
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Сборная России по теннису узнала соперников, с которыми ей предстоит сразиться на турнире ATP Cup. Национальная команда попала в группу B вместе со сборными Италии, Австрии и Австралии. Об этом сообщает пресс-служба ATP.
В составе сборной России, являющейся действующим победителем турнира выступят вторая ракетка мировой классификации Даниил Медведев, Андрей Рублёв (5), Аслан Карацев (18), Роман Сафиуллин (167) и Евгений Донской (172).
В группу A попали Сербия, Норвегия, Чили и Испания, в группу C — Германия, Канада, Великобритания и США, в группу D — Греция, Польша, Аргентина и Грузия. Победители групп выйдут в полуфинал.
Турнир ATP Cup пройдёт в Сиднее (Австралия) с 1 по 9 января 2022 года.
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