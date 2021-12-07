Новак Джокович попал в состав сборной Сербии на ATP Cup—2022, который пройдёт в Австралии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович попал в состав сборной Сербии на турнир ATP Cup, который пройдёт в Сиднее (Австралия) с 1 по 9 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ATP.
Во второй половине января в Мельбурне (Австралия) состоится Australian Open. Ранее сообщалось, что на турнир пустят только привитых теннисистов. Что касается Джоковича, то он до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации; предполагается, что он не прививался.
Напомним, в составе сборной России, являющейся действующим победителем турнира выступят вторая ракетка мировой классификации Даниил Медведев, Андрей Рублёв (5), Аслан Карацев (18), Роман Сафиуллин (167) и Евгений Донской (172).
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