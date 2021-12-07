«Дома. Впереди каникулы». Даниил Медведев опубликовал фото из Монако

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев опубликовал в «Инстаграме» фотографию из Монако, где уже долгое время проживает и тренируется.

«Дома. Впереди короткие каникулы», — прокомментировал фото Медведев.

Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.

Ранее в Мадриде (Испания) Медведев в составе сборной России завоевал Кубок Дэвиса. В финале подопечные Шамиля Тарпищева победили Хорватию со счётом 2-0. На турнире за сборную России также выступали Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

В прошедшем сезоне Медведев также сыграл в финале Australian Open, взял два титула ATP-250, дошёл до четвертьфинала Олимпиады, выиграл «Мастерс» в Торонто, стал чемпионом US Open, пробился в финалы «Мастера» в Париже и Итогового чемпионата ATP.