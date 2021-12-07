«Дома. Впереди каникулы». Даниил Медведев опубликовал фото из Монако

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев опубликовал в «Инстаграме» фотографию из Монако, где уже долгое время проживает и тренируется.
«Дома. Впереди короткие каникулы», — прокомментировал фото Медведев.
Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.
Ранее в Мадриде (Испания) Медведев в составе сборной России завоевал Кубок Дэвиса. В финале подопечные Шамиля Тарпищева победили Хорватию со счётом 2-0. На турнире за сборную России также выступали Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.
В прошедшем сезоне Медведев также сыграл в финале Australian Open, взял два титула ATP-250, дошёл до четвертьфинала Олимпиады, выиграл «Мастерс» в Торонто, стал чемпионом US Open, пробился в финалы «Мастера» в Париже и Итогового чемпионата ATP.
- 7 декабря 2021
-
21:38
-
21:02
-
19:07
-
17:58
-
17:25
-
14:03
-
12:20
-
09:00
-
08:04
-
07:43
- 6 декабря 2021
-
23:23
-
20:44
-
19:19
-
18:52
-
17:56
-
15:51
-
15:13
-
15:00
-
14:18
-
13:39
-
12:59
-
12:47
-
12:39
-
12:05
-
11:57
-
11:51
-
11:10
-
10:22
-
10:16
-
09:27
-
09:27
-
09:18
-
08:58
-
08:50
-
07:52