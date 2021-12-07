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СМИ: невакцинированные теннисисты сыграют на Australian Open, если получат медотвод

СМИ: невакцинированные теннисисты сыграют на Australian Open, если получат медотвод
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Теннисисты, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут принять участие в Открытом чемпионате Австралии, сообщает L'Équipe со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, ранее игроки получили информационную рассылку от организаторов Australian Open, в которой были перечислены медицинские исключения, освобождающие от вакцинации.

В документе говорится, что медицинский отвод официально можно получить, если:

игрок перенёс коронавирус после 31 июля 2021-го – поскольку вакцинацию после заражения можно отложить на полгода. При этом организаторы поясняют: «Вам поможет, если вы приложите письмо от врача, которое объяснит, почему вы не привились»;

после первой дозы одобренной вакцины возникли серьёзные побочные эффекты – например, миокардит или перикардит, а также суставной полиартрит. При этом побочный эффект считается серьёзным, только если после вакцинации человеку потребовалась госпитализация.

Небольшие побочные эффекты, аллергия на другие вакцины, а также беременность не дают права на медотвод.

В документе отмечается, что подать заявку на исключение нужно до 10 декабря. Её рассмотрят австралийские медицинские власти.

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