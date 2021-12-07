Украинка Катерина Козлова вышла замуж за бывшего немецкого хоккеиста

27-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова вышла замуж за бывшего немецкого хоккеиста Михаэля Байндля, сообщает издание OVB-Heimatzeitungen. Отмечается, что после свадьбы Козлова будет выступать в WTA-туре под фамилией мужа.

Козлова познакомилась с 35-летним немецким спортсменом через своего наставника Кристофера Каса, который пригласил Байндля поработать с украинкой в качестве тренера по физической подготовке. У пары завязались отношения в 2020 году.

Михаэль завершил свою 15-летнюю карьеру профессионального хоккеиста в 34 года и, имея степень бакалавра как специалист по фитнесу, занимается физической подготовкой других спортсменов. Байндль тренирует хоккейную команду «TEV Miesbach», а также несколько лет играет в теннис и принимает участие в матчах на клубном уровне.

Козлова по итогам сезона-2021 занимает 144-ю строчку в рейтинге WTA. Наивысшей же её позицией остаётся 62-я, на которой она находилась три года назад. За свою карьеру Козлова заработала чуть более $ 2 млн, из них в этом году – $ 234 тыс.