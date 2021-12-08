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Новак Джокович попал в заявку на Australian Open 2022 года

Новак Джокович попал в заявку на Australian Open 2022 года
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович вошёл в список теннисистов, заявленных для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Джокович до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации; предполагается, что он не прививался. Ранее сообщалось, что на Australian Open пустят только дважды привитых теннисистов.

Также в заявку вошли россияне Даниил Медведев (2) и Андрей Рублёв (5), четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас, который в ноябре получил травму локтя на Итоговом чемпионате ATP и недавно перенёс операцию, и другой 20-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль. Что касается ещё одного 20-кратного победителя мэйджоров Роджера Федерера, то его нет в заявке. Ранее швейцарец объявил, что не выступит на турнире.

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