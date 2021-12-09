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Россия поднялась в рейтинге Кубка Дэвиса после завоевания титула, Хорватия стала первой

Россия поднялась в рейтинге Кубка Дэвиса после завоевания титула, Хорватия стала первой
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Сборная России по теннису поднялась на пять позиций в рейтинге Кубка Дэвиса после победы на турнире. В предыдущей версии рейтинга национальная команда занимала 13-е место, теперь она располагается на восьмой строчке.

Несмотря на поражение в финале от России со счётом 0-2, на первое место забралась команда Хорватии. Она потеснила сборную Франции, ставшую второй. Замыкают тройку лучших испанцы, которые, как и французы, не вышли из группы.

Рейтинг Кубка Дэвиса (топ-10)

1 (+1). Хорватия — 1435,50 балла
2 (-1). Франция — 1376,50
3. Испания — 926,81
4. Бельгия — 647,63
5. США — 603,32
6 (+1). Сербия — 503,13
7 (-1). Канада — 481,63
8 (+5). Россия — 480,13
9 (-1). Германия — 478,19
10 (-1). Италия — 451,26

Полный рейтинг Кубка Дэвиса.

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