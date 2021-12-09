Мария Шарапова заняла 3-е место в списке теннисисток, больше всего заработавших за карьеру

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова заняла третье место в списке теннисисток, заработавших за карьеру больше всего, подсчитали в издании Tennis 365. Результат Шараповой — $ 38 777 962. Шарапова уступила только сёстрам Серене и Винус Уильямс, заработавшим более $ 42 и 94 млн соответственно.
В топ-10 попала ещё одна россиянка, а именно Светлана Кузнецова.
Теннисистки, больше всего заработавшие за карьеру (топ-10):
1. Серена Уильямс (США) — $ 94 518 971
2. Винус Уильямс (США) — $ 42 280 541
3. Мария Шарапова (Россия) — $ 38 777 962
4. Симона Халеп (Румыния) — $ 37 950 240
5. Каролина Возняцки (Дания) — $ 35 233 415
6. Виктория Азаренко (Беларусь) — $ 33 733 916
7. Петра Квитова (Чехия) — $ 33 420 592
8. Анжелика Кербер (Германия) — $ 31 327 924
9. Агнешка Радваньска (Польша) — $ 27 683 807
10. Светлана Кузнецова (Россия) — $ 25 816 890.
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