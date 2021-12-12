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Бадоса: Надаль коснулся моей левой руки, и я подумала: «Не буду мыть руку»

Бадоса: Надаль коснулся моей левой руки, и я подумала: «Не буду мыть руку»
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8-я ракетка мира, представительница Испании Паула Бадоса рассказала о знакомстве с бывшим первым номером мужского мирового рейтинга Рафаэлем Надалем.

«В 13 или 14 лет я была на турнире в Барселоне, и он выходил на матч. Обычно протягиваешь руку, чтобы он отбил «пять», и всё такое. Он коснулся моей левой руки, и я подумала: «Я не буду мыть руку!».

Он всех вдохновляет. У Рафы есть одна способность, которая, как я считаю, делает его уникальным: он увлекает людей своей игрой в теннис. Не очень много теннисистов так умеет. Он обладает особой энергичностью, у него есть харизма.

Я никогда с ним не тренировалась, но с радостью бы хотела. Не знаю, смогу ли из-за нервов», — сказала Бадоса в эфире радиопрограммы «El Larguero».

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