Виталия Дьяченко выиграла турнир в Анже

Российская теннисистка Виталия Дьяченко стала победителем турнира в Анже (Франция). В финале 31-летняя уроженка Сочи уверенно обыграла представительницу Китая Чжан Шуай. Матч закончился со счётом 6:0, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. 165-я ракетка мира Дьяченко выполнила четыре эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Её соперница, 62-я ракетка мира, дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала один брейк-пойнт из 10.



Дьяченко выиграла первый титул с 2019 года. Она вернётся в топ-150 по итогам недели.



Теннис. Анже (Франция)

Виталия Дьяченко (Россия) — Чжан Шуай (Китай) — 6:0, 6:4.