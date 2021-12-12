Виталия Дьяченко выиграла турнир в Анже
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Российская теннисистка Виталия Дьяченко стала победителем турнира в Анже (Франция). В финале 31-летняя уроженка Сочи уверенно обыграла представительницу Китая Чжан Шуай. Матч закончился со счётом 6:0, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. 165-я ракетка мира Дьяченко выполнила четыре эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Её соперница, 62-я ракетка мира, дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала один брейк-пойнт из 10.
Дьяченко выиграла первый титул с 2019 года. Она вернётся в топ-150 по итогам недели.
Теннис. Анже (Франция)
Виталия Дьяченко (Россия) — Чжан Шуай (Китай) — 6:0, 6:4.
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