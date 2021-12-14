Кафельников: было бы супер, если бы «Спартак» и «Зенит» сразились в 1/4 финала Лиги Европы

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема», болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Европы. «Зенит», вышедший в стыковые матчи, сыграет с «Бетисом»; «Спартак», вышедший в 1/8 финала, пока не знает следующего соперника.
«Соглашусь с коллегой Шмурновым, что было бы супер, если бы в 1/4 финала Лиги Европы «Спартак» и «Зенит» сыграли между собой. Только в таких матчах (где это событие будет судить квалифицированная зарубежная команда судей) можно будет выявить сильнейшего по спортивным составляющим», — написал Кафельников в своём «твиттере».
Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля, ответные встречи пройдут неделю спустя. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 состоится 25 февраля.
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