«Её форхенд хорош для шести месяцев». Возняцки опубликовала милое фото дочери с корта

Бывшая первая ракетка мира, 31-летняя датчанка Каролина Возняцки опубликовала в «Инстаграме» милое фото с шестимесячной дочерью Оливией.
«Её леворукий форхенд довольно хорош для шести месяцев», — подписала Возняцки фото.
Публикация доступна в «инстаграме» Каролины Возняцки.
«Она очаровательна», — написала в комментариях российская теннисистка Елена Веснина. «Звезда тенниса в процессе становления», — отреагировал на фото аккаунт WTA. «Хорошенькая девочка», — прокомментировала фото американка Винус Уильямс.
Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), победительница финала тура WTA (2017) в одиночном разряде, победительница 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Каролина завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.
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