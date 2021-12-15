Кей Нисикори: Медведев и Зверев — подражатели Джоковича

Японский теннисист Кэй Нисикори высказался о Данииле Медведеве и Александре Звереве, второй и третьей ракетках мира соответственно. По его мнению, они подражают игре Новака Джоковича.

«И Медведев, и Зверев подражают игре Джоковича. Они склонны к постоянному анализу и стараются избегать невынужденных ошибок. Эти ребята постоянно играют от защиты и упрощают свою манеру выступления», — приводит слова Нисикори Tennis World USA.

Последний раз российский теннисист выступал против немца в финале турнира в Турине, тогда победа досталась Звереву в двух сетах (6:4, 6:4).

Нисикори идёт на 47-й позиции в рейтинге ATP, в 2019 году японцу удалось обыграть Даниила Медведева в трёх сетах в финале турнира в Брисбене.

