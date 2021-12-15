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Григор Димитров рассказал, как относится к сравнениям с Роджером Федерером

Григор Димитров рассказал, как относится к сравнениям с Роджером Федерером
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Экс третья ракетка мира болгарин Григор Димитров рассказал, как относится к сравнениям с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером и тому, что в начале карьеры его называли Малышом Федом.

«Один из первых ударов, которому меня научил мой отец, был резаный слева. Я не уверен, что Роджер тогда уже играл – и он точно не был хорошо известен. У моего отца очень серьёзное отношение к определённым ударам – поэтому я до сих пор помню, как он учил меня резать.

Раньше у меня были проблемы с подачей, мне пришлось изменить положение ног. И оказалось, что положение получилось похожим на Роджера. Человек, который мне помогал, был его большим болельщиком.

Конечно, есть и различия. Например, в определённых ситуациях он намного агрессивнее. И по характеру мы совершенно разные. Поначалу мне нравилось это прозвище. Но потом наступил момент, когда я начал испытывать к нему отвращение. Я рад, что его больше не используют», — приводит слова Димитрова Essentially Sports.

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