Григор Димитров рассказал, как относится к сравнениям с Роджером Федерером

Экс третья ракетка мира болгарин Григор Димитров рассказал, как относится к сравнениям с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером и тому, что в начале карьеры его называли Малышом Федом.

«Один из первых ударов, которому меня научил мой отец, был резаный слева. Я не уверен, что Роджер тогда уже играл – и он точно не был хорошо известен. У моего отца очень серьёзное отношение к определённым ударам – поэтому я до сих пор помню, как он учил меня резать.

Раньше у меня были проблемы с подачей, мне пришлось изменить положение ног. И оказалось, что положение получилось похожим на Роджера. Человек, который мне помогал, был его большим болельщиком.

Конечно, есть и различия. Например, в определённых ситуациях он намного агрессивнее. И по характеру мы совершенно разные. Поначалу мне нравилось это прозвище. Но потом наступил момент, когда я начал испытывать к нему отвращение. Я рад, что его больше не используют», — приводит слова Димитрова Essentially Sports.